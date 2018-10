Albenga – Imperia: tutti i convocati nero azzurri

Imperia. Ecco la lista dei giocatori convocati per la partita tra Albenga – Imperia in programma per domenica 21 alle 15:30 presso il campo sportivo di Cisano sul Neva, valida per la sesta giornata del campionato Eccellenza Liguria.

Prima squadra

Portieri:

Trucco, Sadiku

Difensori:

Correale, Fazio, Laera, Callegari, Di Lauro

Centrocampisti:

Ambrosini, Costantini, Tahiri, Figone, Giglio, Roda, Faedo, Cosenza, Manini

Attaccanti:

Castagna, Moscatelli, Mehmetaj, Zeka

Juniores Eccellenza Imperia – Albenga ore 16:00 presso il campo “Prof. Aicardi” di Pontedassio.

Minasso, Meda, La Porta, Manitto, Marassi, Di Cianni, Zanchi, Bordero (C), Savona, Pallini, Carli, Pellegrino, Negro, Correale, Comiotto, Cosenza, Berisha, Zeka, Fatnassi