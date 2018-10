Al via l’anno di musica dell’Associazione Città di Sanremo

Sanremo. Bel pomeriggio tra le note per i ragazzi della Associazione scuola di musica città di Sanremo.

I maestri Cristina Orvieto e Adriano Meggetto e altri insegnanti hanno organizzato, nella giornata di ieri, un open day per presentare le attività di quest’anno presso gli ex magazzini ferroviari.

Presenti a sostegno della iniziativa e del futuro progetto, l’onorevole Giorgio Mulè ed il candidato sindaco Sergio Tommasini.

Grande adesione ed emozioni hanno contraddistinto l’ascolto del pubblico e dei tanti passanti che hanno attraversato la ciclabile.

“Siamo molto soddisfatti delle due giornate di open day e speriamo di avere il giusto supporto delle istituzioni – spiega il maestro Cristina orvieto – per la nutrita attività che abbiamo in programma per questo nuovo anno musicale”.