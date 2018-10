Sanremo. Il Palafiori dal 18 al 21 ottobre ospiterà le semifinali nazionali del tour di Area Sanremo. I ragazzi che verranno sottoposti a giudizio sono circa ottocento. Tra i partecipanti che sognano il palco della kermesse canora più attesa e famosa d’Italia c’è anche una ragazza sanremese, la ventitreenne Nesibe Caprile.

Ad agosto Nesibe aveva raccontato a R24Young il suo sogno e l’idea dell’iscrizione: “L’anno scorso a febbraio ero a casa che stavo guardando il Festival, ero con mia cugina, così dal nulla mi sono girata e le ho detto ‘quasi quasi li faccio anche io i provini’’.

Le prime due selezioni sono andate a buon fine, ma per la ragazza ora è sempre più difficile poiché deve riuscire ad attirare l’attenzione dei giudici presentando, non più la cover di Pino Daniele, che fino ad ora le ha portato fortuna, ma dovrà impressionarli con il suo brano inedito. “Arrivata a questa fase devo cantare il mio brano, sono molto emozionata. Ciò che spero è di riuscire a trasmettere quello che provo e ad emozionare la giuria’’. Un grande in bocca al lupo.