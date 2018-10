Bordighera. Si è aperto ieri con una cena al Grand Hotel del Mare, l’anno sociale 2018-2019 del Lions Club Bordighera Capo Nero Host.

Alla presenza dei soci e di alcuni ospiti, il presidente Gianfranco Peretti ha annunciato gli appuntamenti in calendario a partire dal corrente mese di ottobre con l’assemblea del direttivo allargato ai soci, martedì 16, fino al 25 giugno 2019: giorno del cambio delle consegne e dunque della nomina del nuovo presidente.

Tra gli impegni del Club, sono stati ricordati il service del Tricolore, con la finalità di trasmettere i valori della patria e della bandiera agli alunni delle scuole dell’obbligo, che avrà luogo venerdì 15 marzo e sarà organizzato insieme al Lions Club Bordighera Otto Luoghi, presieduto da Domenica “Mimma” Espugnato De Chiara: ospite d’onore alla cena di ieri in segno della vicinanza tra i due club.

Il Lions Club Bordighera Capo Nero Host è anche impegnato nella giornata del diabete, nel “progetto Martina”, rivolto a giovani e famiglie, con la finalità di illustrare ai giovani e ai loro genitori un corretto stile di vita ed una appropriata cultura dell’alimentazione al fine di prevenire l’insorgenza di malattie oncologiche e in altri importanti service dedicati al sostegno di famiglie bisognose, come la serata in programma il prossimo 6 novembre e la raccolta alimentare di sabato 26 gennaio.