Al comune di Vallecrosia convocata la consulta dell’associazionismo

Vallecrosia. La nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Armando Biasi ha invitato tutti i responsabili delle 54 associazioni ricreative, culturali e socio-assistenziali, aventi sede e operanti in Vallecrosia, a partecipare questa sera, alle 20.45, all’incontro plenario della Consulta dell’Associazionismo di Vallecrosia che si terrà presso la Sala polivalente comunale “G. Natta” di Via C. Colombo (solettone sud).

La seduta della consulta delle associazioni, organismo di partecipazione popolare istituita e regolamentata anni fa dal consiglio comunale, verterà sul seguente O.d.G.:

1) Presentazione della nuova Amministrazione Comunale

2) Proposte eventi per il calendario “Aspettando il Natale 2018”

3) Discussione sulle modalità operative della Consulta per le iniziative 2019

I responsabili dell’associazioni operanti in Vallecrosia, qualora intendessero presentare iniziative da inserirsi nel calendario degli eventi di “Aspettando il Natale 2018” sono stati anche invitati, con lettera spedita dal Comune una quindicina di giorni fa insieme alla convocazione della riunione, a far pervenire le proposte scritte all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 22 ottobre.