Achille Pennellatore conferma: “Codice vigilanza arancio su nizzardo e Riviera dei Fiori”

Per il meteorologo il nuovo livello di vigilanza entrerebbe in vigore nella notte, per restare tale fino alla mattinata di domani

Sanremo. Un fronte molto consistente si sta dirigendo in queste ore verso la nostra Riviera. Stando agli ultimi sviluppi meteo, Achille Pennellatore conferma il codice di vigilanza meteo arancio. Per il meteorologo il nuovo livello di vigilanza entrerebbe in vigore nella notte, per restare tale fino alla mattinata di domani.