Bordighera. Sabato 20 ottobre alle 18 alla palestra Borrigo di Mentone, nella sua seconda uscita stagionale, l’under 17 maschile dell’Abc Bordighera dopo una bellissima e vibrante partita cede nel finale ed esce sconfitta dopo il match disputato contro la capolista AS Menton H., gara valida per la terza giornata della 1^ fase -poule A del campionato dipartimentale francese delle Alpi Maritime.

La prestazione dei giovani atleti bordigotti, sempre concentrati ed in ottima forma fisica ma ancora a ranghi ridotti a causa di numerose assenze, è stata quasi perfetta contrastando sino alla fine della gara gli avversari che hanno chiuso a proprio favore la gara sul punteggio di 34 a 25.

L’ex-azzurra Maria Grazia Germano, coach del club biancorosso, è soddisfatta per l’ottima prestazione fornita dalla squadra e non ha nulla da recriminare ai propri ragazzi che hanno affrontato con la giusta concentrazione e determinazione la gara mettendo in pratica tutto quanto richiesto, cedendo solo nel finale ai mentonaschi a causa principalmente per la loro maggiore prestanza fisica. Squadra in crescita di gioco e determinazione che la vedrà nel corso della stagione mettersi in evidenza.

Ora una lunga pausa del campionato sino al 10 novembre che la vedrà al suo esordio casalingo al PalaBiancheri di via Diaz nel derby italiano contro la formazione della Riviera Handball di Imperia, recupero della 1^ giornata di campionato.

Questo il tabellino dell’incontro:

Sabato 20 ottobre

3^ giornata 1^ fase – poule A- campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17 maschile

Mentone – palestra Borrigo ore 18,00

AS Mentone H. . – ABC Bordighera H 34-25

Formazione scesa in campo

Barbuscia Oliver J. (4 reti) , Loqmane Samir (8 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro

Thimoty,(3 reti), Pillon Andrea ( 8 reti), Zunino Alessio, Topala Lucas (2 reti)

Coach. Maria Grazia Germano