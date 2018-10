Abc Bordighera, riparte l’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo e del settore femminile

Bordighera. Martedì 2 ottobre alle 17,30 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux riparte l’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo dell’Abc Bordighera, la pallamano per i più giovani.

Inizieranno infatti i corsi del 1° modulo del Gruppo Sportivo che si concluderà a dicembre, con le lezioni di ottobre che saranno del tutto gratuite per chi vorrà provare a giocare a pallamano. I corsi tenuti da allenatori federali e finalizzati all’apprendimento della pallamano consentiranno ai ragazzi e ragazze, nati/e negli anni 2008 e seguenti, di divertirsi e nel contempo praticare una sana attività sportiva, con appuntamenti a cadenza bi- settimanale al martedì e giovedì che, dalla prossima settimana, avranno inizio alle 16,45 e termineranno alle 18 sempre alla palestra C Conrieri.

Nell’ambito del progetto internazionale “Levant 06”, a cui la società bordigotta ha aderito e risulta soggetto attivo, gli atleti del Gruppo Sportivo avranno l’occasione di partecipare a tornei e stage organizzati dalle tre federazioni aderenti al citato progetto (FIGH federazione italiana, FFhb federazione francese e federazione monegasca), dove verrà posta particolare attenzione al settore femminile che anche l’Abc Bordighera vuole rilanciare sia quest’anno che nelle prossime stagioni.

Infatti il progetto “Levanti 06” vuole incentivare la pallamano femminile, soprattutto nelle categorie under 15, 13 e 11 con le giovani atlete che potranno partecipare a stage tenuti da selezionatori delle tre federazioni per migliorarne la tecnica e la tattica e le migliori andranno a far parte della squadra del Levant 06 che parteciperà a tornei nel corso della stagione ed a luglio, al Festival della Pallamano a Misano Adriaco, la rassegna italiana più importante della pallamano giovanile italiana.

Informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica:

info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle 17,30 alle 20) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it