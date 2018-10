Abc Bordighera, esordio dell’Under 17 maschile a Monaco

Bordighera. La Federazione Francese di pallamano ha varato il campionato dipartimentale under 17 maschile

per la stagione agonistica 2018-19 che vedrà quest’anno una formazione dell’Abc Bordighera presente.

Campionato articolato in più fasi, con la prima parte suddivisa in due poule con la giovanissima formazione bordigotta inserita nella poule A insieme a due squadre di Nizza, il Cavigal NS Nice e il Metropole Nice Cote D’azur, l’HB Mougins Mouans-Sartoux, l’AS Menton Handball, la Riviera Handball di Imperia e l’AS Monaco.

Proprio contro l’AS Monaco H. i bordigotti esordiranno, sabato 13 ottobre alle 15,45, all’Espace S Antoine /ESA2 di Monaco Principato, contro una delle formazioni favorite per la conquista del primato di questa poule. Il coach biancorosso, l’ex-azzurra Maria Grazia Germano che ricopre anche la carica di direttore sportivo della società , “è convinto che i propri ragazzi in campo, pur essendo tutti sotto età, sapranno nuovamente farsi valere e dimostrare la loro bravura anche contro avversari più qualificati ripetendo il gran bel finale della scorsa stagione ed affronteranno con la giusta determinazione ogni incontro acquisendo così utile esperienza con l’obiettivo primario di praticare sport divertendosi”.

Quest’anno la formazione seniores non parteciperà ad alcun campionato ma a tornei ed alla Coppa Liguria di prossima organizzazione. Inoltre sono stati avviati i i corsi del 1° Modulo dell’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo, la pallamano dei più piccoli, con le prime lezioni del tutto gratuite nonché quelli per il settore femminile, lustro e tradizione della pallamano bordigotta.

Si può provare gratuitamente, informazioni possono essere reperite sul sito www.abcbordighera.it o per mail al seguente indirizzo: info@abcbordighera.it o direttamente nei giorni di allenamento (palestra C. Conrieri di via Pelloux a Bordighera al martedì/giovedì dalle 17 alle 20).