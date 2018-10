Abc Bordighera, alla palestra Conrieri appuntamento con l’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo

Bordighera. Oggi pomeriggio, e tutti i martedì e giovedì pomeriggio alle 17 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux di Bordighera, appuntamento con l’attività extra-scolastica del Gruppo Sportivo dell’Abc Bordighera, la pallamano per i più giovani, con i corsi del 1° modulo.

Un’ottima occasione per provare questa disciplina sportiva olimpica per i ragazzi e le ragazze nati/e negli anni 2008 e seguenti, con i corsi di ottobre gratuiti e tenuti da allenatori federali. La società bordigotta, nella sua qualità di soggetto attivo del progetto internazionale “Levant 06” fornirà agli atleti del Gruppo Sportivo l’occasione di partecipare a tornei e stage organizzati dalle tre federazioni aderenti al citato progetto (FIGH federazione italiana, FFhb federazione francese e federazione monegasca) ed, a luglio, al Festival della Pallamano a Misano Adriatico, la rassegna più importante della pallamano giovanile italiana.

Particolare attenzione è stata posta dal progetto “Levant06” al settore femminile che anche l’ABC Bordighera vuole rilanciare sia quest’anno che nelle prossime stagioni, soprattutto nelle categorie under 15, 13 e 11.

Informazioni posso essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti (al martedì o al giovedì dalle 17,30 alle 20) oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it.