A Ventimiglia sono aperte le iscrizioni all’Università della Terza età

Ventimiglia. Sono aperte le iscrizioni all’Università intemelia della Terza età (anno accademico 2018/19), nelle due sedi di Ventimiglia (via Sottoconvento 84b) e Bordighera (via Cadorna 5) al mattino dalle 10-12. La lezione inaugurale è in programma sabato prossimo 20 ottobre alle 16 presso il Museo Bicknell sulla via Romana di Bordighera con un ricordo a Clarence Bicknell nel centenario della sua dipartita, a cura di Elena Riscosso e Giovanni Russo.

Le prime lezioni avranno luogo a Bordighera con la tradizionale Erboristeria di Gianni Conte, lunedì 22 ottobre alle 15,30 e martedì 23 ottobre a Ventimiglia con il nuovo corso “Noir” condotto dalla prof.ssa Laura Ascheri.