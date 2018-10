A Ventimiglia la portavoce a peso d’oro: ecco quanto costa ai contribuenti l’aiutante del sindaco

Ventimiglia. Una proroga del contratto di lavoro che supera di alcuni mesi l’insediamento del nuovo sindaco e un aumento dello stipendio consistente (1000 euro lordi al mese): è questo il contenuto della determina pubblicata sull’albo pretorio di Ventimiglia che avvalora la proroga fino al 30 settembre del 2019 del contratto di lavoro a tempo determinato di Silvia Sgarabottolo.

Assunta nello staff del sindaco Enrico Ioculano nell’ottobre 2015 con le funzioni di portavoce, la Sgarabottolo avrà uno stipendio lordo di circa 2780,00 euro che, tolte le ritenute previste dalla legge, sfiora i 1900 euro netti al mese per 13 mesi.

Si legge, nel testo del documento, firmato dal segretario generale e non dal dirigente dell’ufficio personale, che la Sgarabottolo dovrà curare “le attività di comunicazione dirette ad informare la collettività sugli obiettivi, programmi, iniziative e realizzazioni dell’Amministrazione comunale, sia attraverso propri strumenti, sia con rapporti diretti con i rappresentanti della stampa locale, nazionale ed estera mediante comunicati stampa e che, inoltre, affianchi il Sindaco nelle attività di rappresentanza ed onorificenze pubbliche, nel cerimoniale di manifestazioni civili, religiose, culturali e sportive”. Non essendo iscritta all’Ordine dei giornalisti non potrebbe scrivere comunicati stampa, ma questo è un dato che interessa prettamente chi svolge la professione di giornalista.

Ma non è tutto, a Silvia Sgarabottolo è stato dato il compito di occuparsi di un nuovo servizio, chiamato “l’ufficio del cittadino”, che non rientra nei compiti che normalmente si assegnano al portavoce.