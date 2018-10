A Ventimiglia la mostra itinerante del pittore Angelo Vinciguerra

Ventimiglia. Mostra itinerante del pittore Vinciguerra. Dopo una intensa vita di lavoro in Italia e all’estero, specializzandosi nell’arte pittorica in età matura, per Angelo Vinciguerra ricorre il 2 novembre l’anniversario della dipartita. Grazie al figlio Giuseppe Henri è possibile rivedere alcuni quadri della produzione Vinciguerra in una Mostra… itinerante in tre locali pubblici di Ventimiglia, al bar Cuventu di via Chiappori 20, al barLume di via Sottoconvento 59 e allo Iaris bar di via Roma 16. Ingresso libero.

(foto E.Raneri)