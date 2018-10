Vallecrosia. C’è un playground, un campo multisport, uno scivolo per bob e anche una stanza di Lego giganti e tanto altro. È Marameo, il parco giochi nato dal sogno di tre mamme di regalare ai bambini di Vallecrosia e del resto della provincia uno spazio colorato e protetto in cui divertirsi e fare amicizia.

Il parco si trova in via Roma 97 e sarà inaugurato sabato 20 ottobre (ore 15). Esteso su una superficie di 500 metriquadri, è aperto ai bambini da 0 a 12 anni. Come spiegano Sonia Gaggero, Antonella Mercurio e Luana Goffi, «Marameo nasce dalla volontà di creare qualcosa per la comunità investendo sui più piccoli. Volevamo dare al territorio ciò di cui mancava: un luogo di ritrovo per bambini e adulti, in cui i primi potessero giocare in totale sicurezza e i secondi rilassarsi o tornare loro stessi bambini».

Interamente progettato da tecnici professionisti, Marameo è un allegro villaggio dove ogni struttura è realizzata con materiali innovativi e atossici. Tutto al chiuso, ha ampie vetrate che permettono ai bambini di giocare godendo di luce naturale. Quanto alle attrazioni, c’è ne davvero per tutti i gusti: «c’è un playground, un campo multisport per calcetto e basket, una stanza con Lego giganti e un’altra con palloni altrettanto immensi. E poi un gonfiabile, uno scivolone con due piste bob e un’area gioco dedicata ai bimbi da 0 a 3 anni – aggiungono sorridenti le tre intraprendenti mamme che proseguono:

«Il parco è inoltre dotato di quattro salette private dove organizzare feste di compleanno. C’è poi un’area adibita a spogliatoio dove lasciare le scarpe e mettersi i calzini antiscivolo e un’altra dove fare merenda consumando bevande fredde, calde e snack acquistabili da distributori automatici. Non mancano la nursery e servizi igienici con sanitari baby e per i diversamente abili».

Nel vivace mondo di Marameo tutti i bambini possono trascorrere i pomeriggi dopo la scuola, i sabati, le domeniche, le festività, prendendo parte anche a simpatici laboratori creativi insieme ai loro genitori che su richiesta possono pure fare domanda per disporre di una tata.

«Abbiamo studiato Marameo in ogni dettaglio, un sogno colorato che coltivavamo da tempo e che oggi, finalmente, si è avverato!».