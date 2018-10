Sanremo. Non è la nazionale italiana femminile che sta facendo sognare con le sue prestazioni nel Mondiale giapponese, ma è sicuramente un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di pallavolo e di sport in generale quello in programma nel tardo pomeriggio odierno presso la palestra Ruffini di Taggia, in salita San Cristoforo.

Alle 18.30, con ingresso libero per il pubblico, andrà in scena il match amichevole maschile tra la formazione del

Synergy Mondovì (A2 italiana) e il Nice Volley Ball (A1 francese). Tutto questo nell’ambito della 34 a Sanremo International Volley Cup, Memorial Dado Tessitore, iniziativa promossa dalla Nuova Lega Pallavolo Sanremo.

Per i transalpini si tratta dell’ultimo test prima del debutto in campionato, nel week end a Rennes. Per i piemontesi, che riposeranno nella prima giornata di domenica 14 ottobre, l’esordio in campionato è fissato per il 21 sul campo di Lamezia Terme. Primo arbitro il matuziano Alessandro Rossi, a sua volta fischietto di serie A. L’atteso match è stato organizzato in collaborazione con Volley Team Arma Taggia e Comune di Taggia.

Roster Nizza: roster nizza

Mondovì Roster: mondovì roster