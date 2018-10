A Taggia convegno sul deficit dell’attenzione e dell’iperattività del bambino

Taggia. L’Associazione Italiana famiglie Adhd (Aifa onlus) in occasione di “Ottobre: Mese Europeo per la Consapevolezza dell’Adhd” presenta il prossimo convegno: “Adhd: Deficit dell’Attenzione e Iperattività: spunti di riflessione”. Si terrà il 19 ottobre alle 14 a Villa Boselli.

Interverranno medici relatori esperti nella diagnosi e trattamento della patologia impegnati anche nella ricerca per l’Adhd. Un evento aperto a insegnanti e genitori, per comprendere e approfondire meglio tutti gli

aspetti legati alla patologia. Impariamo a riconoscere i campanelli d’allarme e quali siano le migliori pratiche per una presa in carico con obiettivi mirati.

Il Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività, o ADHD, è un disturbo evolutivo dell’autocontrollo. Esso include difficoltà di attenzione e concentrazione, di controllo degli impulsi e del livello di attività. Questi problemi derivano sostanzialmente dall’incapacità del bambino di regolare il proprio comportamento in funzione del trascorrere del tempo, degli obiettivi da raggiungere e delle richieste dell’ambiente.

E’ bene precisare che l’ADHD non è una normale fase di crescita che ogni bambino deve superare, non è nemmeno il risultato di una disciplina educativa inefficace, ma un vero disturbo del neurosviluppo per cui si rende necessario un intervento precoce quale strumento di protezione. Insieme al bambino, vanno accompagnati i genitori e gli insegnanti affinché si evitino esperienze di fallimento continuo che rischiano di aggravare i sintomi core (disattenzione, iperattività e impulsività) a favore di scelte educative che contengano i comportamenti problema e creino una vera struttura di supporto.

Programma scaricabile su www.aifaonlus.it

Iscrizione gratuita obbligatoria –

referente.liguria@aifa.it tel 349/6658925