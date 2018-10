Sanremo. L’edizione 2018 del Tenco – “Migrans – Uomini, idee, musiche“ - si apre nel segno del “Signor G”.

Questa mattina, seduti negli atipici banchi del Teatro Ariston, circa 800 ragazzi delle scuole della Liguria e del basso Piemonte hanno assistito ad una speciale masterclass sulla musica di Giorgio Gaber e tenuta da Morgan (co-conduttore della rassegna della canzone d’autore che prenderà il via domani sera), Neri Marcorè e il cantautore Gian Piero Alloisio, il quale ha riscoperto l’amico Gaber nel suo ultimo libro e spettacolo.

Ad affiancare gli artisti anche Paolo Del Bon, collaboratore di Gaber e presidente della fondazione che porta il nome.

A fare gli onori di casa il sindaco Alberto Biancheri che ha citato una della strofe più celebri del Signor G, quella che paragona la libertà alla partecipazione.

Dopo il successo del convegno “Cantautori a scuola” della rassegna 2017, il Tenco si apre alla città con una collaterale nuovamente dedicata agli studenti delle superiori. Un approfondimento del significato culturale e politico della musica di Gaberščik, contestualizzata nel periodo storico in cui ha vissuto, intriso di impegno e attivismo.

Perché parlare di Gaber ai giovani? Lo spiega Marcorè: “Fece la scelta di non fare più televisione dopo essere stato un divo del piccolo schermo, poi decise che quella dimensione non lo rispecchiava più. Si sentiva forse frustrato dal controllo della tv, e scelse in controtendenza di fare soltanto teatro”.

Il programma delle collaterali continua fino a sabato nelle diverse location della Città dei Fiori con presentazioni, incontri musicali e di parole – inediti e appositamente realizzati dal Club Tenco – che andranno in scena tra la Ex Chiesa di Santa Brigida alla Pigna e la sede del Club Tenco, presso gli ex magazzini ferroviari.

