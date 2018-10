Sanremo. Dal 18 al 24 novembre torna per la sua quarta edizione, il Festival chitarristico internazionale e il concorso chitarristico internazionale “Città di Sanremo”, evento ideato e diretto artisticamente dal maestro Diego Campagna che porta in città i più grandi chitarristi del mondo.

All’incontro di presentazione della manifestazione ha preso parte l’assessore Eugenio Nocita: “Si tratta di un evento con un grande successo e una grande qualità e per questo motivo l’amministrazione comunale e il Casinó hanno deciso di sponsorizzarla”.

“Il festival internazionale della chitarra giunge quest’anno alla sua quarta edizione e questo attesta la qualità dell’evento che coinvolge tanti musicisti – dichiara Giancarlo Prestinoni, direttore generale del Casinò della città dei fiori – . È una manifestazione importante per la città che si unisce alle altre legate all’offerta musicale. I grandi nomi della disciplina musicale saranno presenti grazie a lavoro del maestro Diego Campagna, direttore artistico della rassegna chitarristica. Vorrei ringraziare per il lavoro fatto in sinergia tra il comune e il casino, che ha subito compreso le potenzialità culturali di questo evento. Al Teatro dell’Opera arriveranno chitarristi di grande rilievo, provenienti dal Messico, dalla Polonia, dalla Croazia e dalla Cina. Auguro un grande successo per una manifestazione di grandissimo rilievo”, conclude.

Nel corso della mattinata è intervenuto anche il sindaco Alberto Biancheri: “In questi ultimi giorni la musica è stata pienamente protagonista della nostra città tra il Tenco, che ha registrato numeri importanti, e Area Sanremo. L’idea di questo evento legato al mondo della chitarra è nato quattro anni fa, inizialmente si trattava di un evento di nicchia e ora sta crescendo sempre di più, negli anni siamo cresciuti e ci siamo migliorati, la città di Sanremo è lieta di promuovere un evento di questo tipo“.

La mente di questa importante manifestazione è il maestro Diego Campagna, artista di fama internazionale, tra i più apprezzati chitarristi in circolazione: “A Sanremo arriveranno chitarristi da ogni parte del mondo, quest’anno ci saranno tante novità rispetto alle passate edizioni, infatti verranno coinvolti anche i chitarristi della città, molto talentuosi che sono nati e cresciuti qui. Si tratta di una manifestazione di nicchia che però promuovere il brand di Sanremo nel mondo. All’interno del Festival sono previsti due concorsi, uno riservato ai giovani talenti e l’altro a studenti altamente professionali. Ci saranno inoltre dei masterclass tenuti dai grandi artisti in concorso. Lo scopo di questo evento è quello di rendere Sanremo un centro per gli appassionati di questo strumento, offrendo la possibilità di prendere lezioni dai grandi chitarristi in circolazione. Ci tengo inoltre a precisare che tutti i concerti sono ad ingresso gratuito, questo grazie a piccole e grandi aziende che hanno deciso di investire risorse nella cultura“.

Il programma:

Domenica 18 novembre alle 17:

Eliot Fisk (Usa)

Lunedì 19 novembre dalle 9 alle 18

Prove eliminatorie del 4 concorso chitarristico internazionale “Città di Sanremo”, “Premio Casinò di Sanremo”

Lunedì 19 novembre alle 18, Sala Biribissi Casinò di Sanremo

Presentazione della raccolta: “14 composizioni caratteristiche per chitarra” del compositore sanremese Nicodemo Bruzzone (1922-1998)

Martedì 20 novembre alle 21

Zoran Dukic (Croazia), Ding Wuhong (Cina), cerimonia di premiazione ed esibizione dei primi premi della 4°edizione del concorso internazionale di esecuzione interpretazione chitarristica categorie giovani

Mercoledì 21 novembre alle 21

Tali Roth (Usa), Quartetto Carlo Ghersi (Italia), Dimitrios Giannakis (Sudafrica)

Giovedì 22 novemebre alle 17

Cecilio Perera (Messico), Martìn Madrigal (Messico), Katarzyna Smolarek (Polonia), Orchestra Sinfonica di Sanremo, cerimonia di premiazione della 4° edizione del concorso internazionale di esecuzione e interpretazione chitarristica categoria open

Venerdì 23 novembre alle 21

Paco Seco (spagna) flamenco, Xuo Tuo (Cina), Xuaxuan Sun (Cina)

Sabato 24 novembre alle 21

Soloduo (Italia), Orchestra di chitarre del Ponente Ligure