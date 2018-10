Sanremo. Si è conclusa ieri la lunga maratona congressuale delle categorie della Camera del Lavoro di Imperia. La seconda settimana, molto intesa e ricca di appuntamenti, si è interamente svolta nei locali della Federazione Operaia Sanremese.

Molte riconferme ma anche una serie di ricambi e qualche giovane alla ribalta in questa ricca serie di appuntamenti. Complessivamente sono stati circa 500 i delegati coinvolti che si sono alternati nei vari congressi a partire dal 9 ottobre sino a ieri. La degna conclusione ad un percorso iniziato l’estate scorsa e che ha visto partecipare un larghissimo numero di iscritte ed iscritti alla Cgil locale.

Martedì è stata la volta della FLC, il sindacato dei Lavoratori della Conoscenza, che organizza il personale della scuola, università e ricerca; è stata l’occasione per salutare Alixia Patri, giunta al limite dei mandati ed eleggere Marco Novaro come nuovo segretario. Marco, da anni impegnato nel sindacato è universalmente conosciuto dal personale scolastico che da sempre si rivolge alle nostre sedi per le pratiche o le informazioni; è artefice del successo alle ultime elezioni RSU nelle quali la FLC si assestata al primo posto tra i sindacati locali.

A seguire si sono riuniti i Congressi di Fiom, Flai e Filctem che con una vivace discussione a cui hanno partecipato le Segreterie Nazionali hanno rinnovato i Direttivi e le Assemblee Generali e posto le basi per il rinnovamento delle nostre categorie maggiormente legate all’industria.

Mercoledì 17 la Fillea ha tributato un grande saluto al Segretario uscente Giampiero Garibaldi, giunto al pensionamento ed ha avviato un importante ricambio generazionale. E’ infatti stato eletto il giovanissimo e preparato William Amoretti come nuovo Segretario Generale dei Lavoratori Edili. William, geometra di 35 anni, già da tempo impegnato nel sindacato ha una già vasta esperienza nel settore della sicurezza, tema molto sentito in una categoria a rischio come quella edile; a lui vanno gli auguri di tutto il nostro gruppo dirigente.

Infine ieri la più grossa Categoria Provinciale, quella dei pensionati, ha eletto all’unanimità Enrico Revello alla propria guida. Il congresso dello Spi, aperto dai saluti del sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, ha apprezzato la relazione di Revello che ha fatto un analisi preziosa ed è stata stimolo di un lungo dibattito. Scontata e meritatissima la conferma di Revello per l’ottimo lavoro svolto sino ad oggi.

“Il percorso della Camera del Lavoro terminerà mercoledì 24 con il congresso della CGIL Provinciale, a partire dalle 9 sempre alla Federazione Operaia Sanremese. Sarà l’occasione anche per presentare il report a cura del nostro Ufficio Economico Regionale, con i dati economici, sociali ed occupazionali della provincia: il classico appuntamento autunnale che quest’anno si trova a coincidere con il nostro Congresso” – fanno sapere gli organizzatori.