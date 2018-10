A Sanremo l’assemblea di apertura del nuovo anno sociale del Lions club Matutia

Sanremo. La sera del 27 settembre i soci del Lions Club Sanremo Matutia si sono riuniti nella consueta assemblea di apertura del nuovo anno sociale presso l’hotel Bel Soggiorno.

Il presidente in carica Danilo Papa ha rivolto un saluto a tutti i presenti, consegnato una targa di merito a tre soci per la dedizione al servizio in ambiti diversi e sottolineato alcuni principi che dovranno essere considerati facendo seguito alle direttive della casa madre che indirizza i service attraverso il motto Action Global Team per sviluppare le attività umanitarie.

Con uno spirito innovativo occorrerà trasmettere gli obiettivi fissati realizzando progetti attraverso i quali tutti i soci portino il loro contributo di idee e di azioni costruttive implementando strategie per la Campagna 100 durante le riunioni e gli eventi di club. Tramite iniziative diversificate si porteranno a conoscenza le peculiarità del diabete: la lotta a questa malattia rappresenta una priorità onde migliorare la qualità di vita delle persone che ne sono affette.

Il presidente Papa afferma: “ ..per far fronte ad un reale bisogno delle persone sole si distribuirà agli anziani un barattolo di emergenza dentro il quale sarà presente una scheda informativa del paziente con i dati utili ai soccorritori per il primo immediato intervento. A favore della Banca degli occhi è già stata effettuata una donazione da parte di una benefattrice, mentre per la Scuola di Limbiate è stato prenotato un torneo di

golf, ed è prevista una gara di burraco i cui proventi saranno devoluti alla LCIF.

Come ogni anno il club effettuerà la raccolta alimentare e il materiale sarà a favore del territorio e delle famiglie più bisognose individuate dalle vaie parrocchie. Per tutelare la salute dei cittadini sono previsti screening gratuiti per verificare. Il grado di vista e la possibilità di diagnosticare forme di osteoporosi”. Nei prossimi giorni avrà luogo la Settimana della dislessia per “accendere il cammino di chi ha bisogno” con interventi formativi per disturbi specifici dell’apprendimento fra Imperia, Sanremo, Bordighera e l’obiettivo è sollecitare e fornire strumenti operativi per l’azione didattica.

Parteciperemo al programma delle manifestazioni 100 anni dalla Vittoria 1918.2018 ed è in previsione un intervento tenuto dal presidente Papa dal titolo “l’influenza spagnola,” la Pandemia che cambiò la storia del 900”. Come ogni anno è al vaglio il Concorso “un poster per la pace” che quest’anno ha come titolo “La solidarietà è importante”, si svolgerà al Forte di Santa Tecla, sarà la 31° edizione e si cercherà di aumentare la partecipazione degli elaborati sempre con l ‘ausilio dei professori”.

E’ stato approvato all’unanimità il rendiconto al 30 giugno 2017-2018 come la situazione previsionale 2018-2019 e la tesoriera ha ricevuto i complimenti di tutta l’assemblea per la professionalità e precisione. Per concludere il Presidente ha ringraziato tutti i soci per la collaborazione auspicando che sia sempre presente condivisione, partecipazione e coesione d’idee nei vari progetti. Ha fatto presente che avrà luogo una serata di formazione e ha raccomandato l’intervento soprattutto dei nuovi soci in modo da integrarsi interamente nel club dove il motto rimane sempre “We Serve”.