Sanremo. L’Arma dei Carabinieri da sempre è impegnata nell’attività di prevenzione e repressione dei reati in genere ma allo stesso tempo veglia sulla sicurezza dei cittadini.

Proprio in tale contesto, nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dei carabinieri della locale Compagnia, durante un servizio perlustrativo di controllo del territorio nella zona Foce, ha individuato un enorme nido di vespa velutina su un albero che cresce vicino a due condomini.

I militari si sono attivati tempestivamente per la rimozione contattando la protezione civile di Ospedaletti ed il suo responsabile Gilberto Chiappa, che prontamente si è recato sul posto per le operazioni di bonifica. Secondo l’esperto di tratta del nido più grosso rilevato in provincia di Imperia.

Come da prassi, il nido è stato neutralizzato con l’utilizzo di apposite sostanze, ma non è ancora stato rimosso. L’attenzione nello svolgimento dei servizi esterni dei carabinieri si è dimostrata fondamentale se si pensa alle conseguenze che la puntura di quel genere di insetto ha già causato.