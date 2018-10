A San Bartolomeo al Mare festa di Halloween contro il cancro

San Bartolomeo al Mare. “Il cancro non è contagioso ma l’amore sì”. È lo slogan con cui l’associazione Stella Polare & Kenzo Events con la collaborazione del Comune hanno lanciato la festa di Halloween (“Aspettando Halloween”) in programma sabato 27 e domenica 28 ottobre nella frazione di Pairola. Un evento molto atteso, che lo scorso anno ha richiamato più di 800 presenze, il cui incasso sarà interamente devoluto all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

Truccabimbi, cantastorie, maghi, e ancora falconieri, gufieri, frittelle zombie, zucchero filato e tanto altro al centro di questa manifestazione che si aprirà anche a quei bambini che purtroppo non possono prendervi parte e che ha come attrazione principale un percorso itinerante fra i carruggi dove si dovranno superare prove e risolvere enigmi. Previsto inoltre un concorso in cui sarà premiata la maschera più paurosa.