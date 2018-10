A Ospedaletti torna “Happy Halloween”

Ospedaletti. Lanterne, zucche intagliate, maschere terrificanti, bambini che si aggirano di porta in porta ripetendo con insistenza “dolcetto o scherzetto” queste usanze di origine celtica e americana sono ormai divenute consuetudini per trascorrere la notte del 31 ottobre. Anche Ospedaletti da anni festeggia con “Happy Halloween”: una serie di iniziative d’animazione, proposte commerciali e musica.

Ecco il programma dettagliato del 31 ottobre

– dalle 16 alle 23.30 – Via XX Settembre, “Il Mercatino Agghiacciante di Halloween”: banchi e attrazioni a tema a cura di Floriana Arte & Party

– alle 16.30 – piazzetta Fontana, “L’angolo dei Bimbi”: laboratorio creativo a cura della cartoleria l’Arcobaleno

– alle 17.30 – portico del Comune, “Fantasmini e ossa da morto”: merendina gustosa a cura de U Descu Spiareé

– alle 21, in via XX Settembre, “Disco Horror” con Miss-spavento e Mister-ioso “DJ da Brividi” con Lucifero DJ

– alle 21.30 – Piazza IV Novembre, “Mago Budini” spettacolo con meraviglie magiche. Musica ed animazione itinerante a cura del Teatro dei Mille Colori.