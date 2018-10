Imperia. E’ stato un raduno molto particolare quello che gli arbitri della sezione di Imperia hanno svolto nei giorni scorsi. Il tradizionale appuntamento di inizio stagione sportiva è stato infatti caratterizzato dal ricordo del giovane direttore di gara Matteo Morselli, scomparso pochi giorni prima a soli 18 anni di età, a seguito di un incidente

stradale avvenuto durante l’estate.

Non sono infatti mancati momenti di commozione tra i colleghi con cui negli ultimi due anni e mezzo aveva condiviso la passione per l’arbitraggio. Il raduno, organizzato su due giornate, si è svolto a Mondovì. Il programma ha previsto sia momenti in aula, con riunioni tecniche e quiz regolamentari, sia i test atletici per verificare lo stato di forma all’inizio dei Campionati.

All’incontro sono intervenuti anche il presidente regionale Fabio Vicinanza, Alessandro Masini e Michele Manera (Settore Tecnico Nazionale), Maurizio Viazzi (Componente CAI), Ettore Quarti (Componente CAN 5), Massimiliano Magri (assistente CAN PRO) e Gianluca Morelli (arbitro CAN 5). Un saluto è stato poi inviato dai big della sezione:

Davide Massa, Stefano Alassio, Luca Amoretti e Fabio Piscopo impossibilitati a partecipare fisicamente perché impegnati sui campi di Serie A e B.

Nella prima giornata il presidente della sezione di Imperia Alessandro Savioli e l’organo tecnico Luigi Rambaldi hanno impartito le disposizioni per la nuova stagione. Gli ex presidenti Luigino Dellerba e Franco Cane hanno poi ricordato la figura del loro predecessore Bruno Di Fabio, alla cui memoria è stata intitolata la sezione. I vari momenti del raduno sono stati immortalati dagli scatti della fotografa Daniela Covini.

Il giorno seguente si è aperto con i test atletici coordinati da Federica Sibilla, ed è proseguito con i lavori in aula in cui sono intervenuti il vicepresidente Federico Marchi con una lezione motivazionale, Maurizio Viazzi sullo spostamento, Antonello Motosso sul calcio a 5, ed il settore tecnico con Alessandro Masini e Michele Manera sulle novità regolamentari.

Al termine del raduno, dopo il saluto finale del presidente regionale Fabio Vicinanza, la sezione di Imperia ha deciso che da quest’anno il premio per il miglior arbitro sezionale sarà intitolato alla memoria di “Matteo Morselli”. A metà ottobre prenderanno il via in provincia di Imperia i nuovi corsi gratuiti per diventare arbitro di calcio. Per informazioni è possibile telefonare al numero 329/2590100 oppure inviare una mail all’indirizzo imperia@aia-figc.it Associati imperiesi presenti a livello nazionale:

Davide Massa – arbitro internazionale

Stefano Alassio – assistente CAN A

Luca Amoretti – osservatore CAN A

Fabio Piscopo – arbitro CAN B

Massimiliano Magri – assistente CAN PRO

Federico Marchi – osservatore CAN D

Giuseppe Venuto – osservatore CAN D

Franco Colombo – osservatore CAI

Massimiliano Morelli – arbitro CAN 5