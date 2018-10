A Mendatica la terza tappa della Carovana delle Alpi

Mendatica. Legacoop Liguria e Legambiente organizzano la terza tappa della Carovana delle Alpi. Appuntamento per parlare di “identità e Resilienza” a Mendatica, simbolo della capacità di rinascere dell’entroterra imperiese.

Venerdì 19 e sabato 20 ottobre una due giorni di confronto sul costante lavoro di recupero culturale, ambientale e sociale in sinergia tra Istituzioni, Pro Loco, Ente Parco, cooperative che lavorano insieme per rivitalizzare luoghi antropizzati ma da decenni a forte rischio di abbandono. E analizzare tutti i progetti per chiudere le nuove ferite aperte da alluvioni e smottamenti del suolo, che ogni valle conta, e che in questa area hanno messo a dura prova la comunità locale.

La Carovana delle Alpi è un’iniziativa che ha accompagnato tutte le tre tappe imperiesi – e che attraversa l’intero arco alpino italiano – per sollecitare i cittadini, le forze economiche, le istituzioni a rendersi protagoniste della sfida della qualità ambientale sulle montagne.

“Ora questa tappa a Mendatica – spiega Roberto La Marca di Legacoop Liguria - dove il modello della cooperativa di comunità Brigì ha dimostrato che proprio i cittadini, i giovani, le imprese sono in grado di metterai insieme e rilanciare l’entroterra”.

Il programma:

Venerdì 19 ottobre

alle 14.30

Presentazione delle leggi sui Piccoli Comuni e sulle Cooperative di comunità come strumenti per lo sviluppo del territorio

Apertura lavori

Piero Pelassa Sindaco di Mendatica

Legambiente circolo Valle Argentina

Presentazione del progetto “Il Valore della Valle”

alle 15

Alessandra Bonfanti Responsabile Legambiente Piccoli Comuni e Mobilità Dolce

Presentazione della Legge sui Piccoli Comuni

Alle 15.30

Paolo Scaramuccia , Responsabile Nazionale Cooperative di Comunità Legacoop Nazionale

Presentazione della Legge sulle Cooperative di Comunità

Alle 16 – 19

Tavola Rotonda “Identità, Resilienza, Beni Comuni: applicazioni e opportunità della Legge sui piccoli comuni e della Legge sulle Cooperative di Comunità”. Partecipano i Sindaci della Valle d’Arroscia, Unione dei Comuni Val Roia e Nervia, Valle Argentina, Valle Arroscia.

Conduce la tavola rotonda il giornalista Sandro Chiaramonti

Alle 19

Conclusioni

Gianluigi Granero – LegaCoop Liguria

Santo Grammatico – Presidente Legambiente Liguria

Sabato 20 ottobre

Alle 9

Vanda Bonardo (Responsabile Nazionale Alpi – Legambiente)

Presentazione del Manifesto di Ornica e Gestione forestale sostenibile: per una gestione forestale sostenibile, al fine di tutelare il territorio e la biodiversità, contenere il cambiamento climatico e rafforzare la filiera forestale.

Tavolo di lavoro aperto alla cittadinanza, alle imprese locali, alle coop di Comunità. Per informazioni e prenotazioni 338 3045512 Iat Mendatica.