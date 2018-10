A Imperia una stagione teatrale lunga sei mesi. L’assessore Roggero: “Portiamo il teatro al Museo Navale”

Imperia. La città torna ad ospitare una rassegna teatrale di ampio respiro. Dal 17 novembre al 6 aprile si svolgerà “Il Teatro del Mare”. In attesa della riapertura del Teatro Cavour, sarà infatti l’Auditorium del Museo Navale ad ospitare per sei mesi i grandi artisti in arrivo nel capoluogo. La direzione artistica è affidata a Eugenio Ripepi e Matteo Monforte.

“È la dimostrazione che Imperia è e vuole essere viva”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero. “Il Comune di Imperia è orgoglioso di sostenere questa splendida iniziativa che abbiamo voluto che si svolgesse in luogo splendido e strategico per la città come il Museo Navale. Ringrazio gli organizzatori per il grande impegno profuso e i tanti grandi artisti che hanno accolto con entusiasmo questa proposta”.

Il programma completo – Il ricco calendario si apre il 17 e 18 novembre con Beppe Braida, a cui seguirà il 24 e 25 Enrique Balbontin. Prosegue con: Alberto Giusta (1 dicembre), Davide Fabbrocino (7 dicembre), Zibba (15 dicembre), Elio Berti (21 dicembre), Gian Piero Alloisio (22 dicembre). A chiudere il 2018 è Maurizio Lastrico il 29 e 30 dicembre.

L’anno nuovo si apre con Fabrizio Casalino (12 e 13 gennaio), Marta e Gianluca (19 e 20 gennaio) e Daniele Raco il 26 gennaio. Si prosegue con: Enzo Paci (2 e 3 febbraio), Enrico Bonavera (9 e 10 febbraio), Mauro Pirovano (16 e 17 febbraio) e La Grande Notte dei Loser il 23 febbraio.

E ancora: Gianluca “Scintilla” Fubelli (2 e 3 marzo), Nando Timoteo (9 e 10 marzo), Pino Petruzzelli (16 e 17 marzo), Las Valentinas (22 marzo), Saverio Raimondo (23 e 24 marzo), Dario Benedetto (29 marzo), Alessandro Bergallo (30 marzo). Chiude il 6 aprile Mirko Darar.

Il teatro dei ragazzi– Nel mese di febbraio sono inoltre previsti alcuni spettacoli mattutini dedicati alle scuole. Dal 5 all’8 febbraio andrà in scena “Clownerentola”, il 12 e 13 “Tra principi e dame”, il 14 e 15 “State bravi”, da 19 al 22 “La maledizione della paura”, il 27 e 28 “I segreti del bosco”.

Collaborazione con l’Hanbury – Nel corso degli appuntamenti gli alunni dell’ITT Hanbury di Imperia offriranno accoglienza al pubblico e saranno impegnati al botteghino. L’iniziativa s’inserisce all’interno di un’attività di alternanza scuola-lavoro.

Ingresso – Il prezzo di ingresso per ogni spettacolo è di 15 euro. I posti sono limitati per cui è necessario prenotarli, chiamando o inviando un messaggio, al numero 339 5753743. I biglietti saranno poi disponibili presso il Teatro Cavour. Il botteghino sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17.