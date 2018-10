A Imperia una giornata di studio dedicata alla terra degli zar

Imperia. In occasione dell’anno della cultura russa in Italia la Consigliera regionale e provinciale di parità Laura Amoretti dedica un’intera giornata di studio alla terra degli zar. L’evento, organizzato in collaborazione con L’Associazione culturale “Russia Sanremo Nice Cote D’azur”, presieduto da Elena Buzhurina, e dal Club per l ‘Unesco di Sanremo, presieduto da Ciro Esse, vede coinvolte presenze importanti, tra cui il Consolato Generale della Federazione Russa a Genova.

La giornata dal titolo “ Stagioni russe a Imperia – Russia, donne, letteratura e storia” prevede un ricco e denso programma e si articolerà in due appuntamenti: il giorno 22 ottobre alle 11 presso il Liceo Scientifico “G.P. Vieussex” e alle 16 presso la Sala dei Comuni della Provincia di Imperia con la presenza di alcuni studenti dell’I.T.T., ma aperto a tutti coloro che desiderano per un giorno avvicinarsi alla cultura russa.

Saranno presenti artisti, poeti e musicisti, la scrittrice Raffaella Ranise autrice del saggio “ I Romanov – storia di una dinastia tra luci e ombre” che parlerà dell’ultima famiglia imperiale e Barbara Borsotto, direttrice del Museo della Moda e del Profumo Daphné.