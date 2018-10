A Imperia tra la gente livelli di sicurezza percepita buoni

Imperia. Gli imperiesi intervistati in linea di massima si sentono sicuri, ma ci sono zone che di notte diventano, soprattutto per donne e ragazze sole, di difficile praticabilità: parliamo di piazza Dante, del cortile interno della Camera di Commercio (almeno fino a quando non sono state installate le telecamere), di via Diano Calderina in prossimità del portico del condominio dove si trova l’Ambulatorio Asl e dei giardini sottostanti.

Qui, sono soliti radunarsi giovani che trascorrono l’intera serata bevendo e fumando (non solo semplici sigarette), lasciandosi andare talvolta ad atti di vandalismo, come quando qualcuno si è divertito a divellere tutti i rami degli alberi.

L’amministratore del condominio ha, infatti, inoltrato una denuncia contro ignoti ai carabinieri.

Alcuni condomini si sono preoccupati di installare videocamere in proprio.