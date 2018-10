Imperia. In un palazzetto dello sport di Imperia gremito di tifosi, genitori, atlete e curiosi, si è svolto domenica 7 ottobre l’ormai classico torneo Emilio Broccolletti, giunto alla sua V edizione, dedicato alla categoria under 16 femminile.

Organizzato dalla Nuova San Camillo Volley Imperia e patrocinato dal Comune di Imperia il torneo ha visto sfidarsi sei squadre provenienti dalle provincie di Imperia e Savona oltre alla straordinaria partecipazione della squadra tedesca del VFB Friedrichshafen, città gemellata con la Città di Imperia, alla quale il Comune di Imperia ha donato in segno di riconoscimento il gagliardetto della Città.

Le altre formazioni presenti al torneo sono state: -NSC Volley Imperia – Maremola Volley – San Pio Pallavolo Loano – Pallavolo Albenga – Golfo Di Diana Volley. Dopo le qualificazioni del mattino che hanno visto una serie di incontri molto equilibrati e combattutti il pomeriggio ha visto delinearsi le finaliste del torneo che sono state il Golfo di Diana Volley e la formazione di casa NSC Volley Imperia.

Un incontro teso e vibrante risolto in un intensissimo tie-break che ha visto il prevalere della formazione Dianese del Golfo di Diana. Una giuria composta da allenatori e arbitri ha poi consegnato i premi di miglior difesa a Beatrice Carnabuci , miglior palleggio Valeria Pinna, e miglior attacco a Giulia Piana giocatrici della squadra vincitrice, mentre migliore giocatrice del Torneo è risultata Giulia Contini della NSC Volley Imperia.

Al termine della giornata sono stati consegnati premi a tutti i partecipanti e sono stati estratti i biglietti della lotteria collegata al torneo con la presenza del funzionario del comune Vittorio Panizza che ha consentito l’aggiudicazione degli interessanti e ricchi premi.

La Società organizzatrice ringrazia tutte le squadre partecipanti per aver permesso il successo del torneo, il Comune di Imperia per aver messo a disposizione la struttura del palazzetto dello Sport ed essere stato presente in tutte le fasi salienti attraverso il Consigliere Comunale Paolo Ornamento, al CSI (Centro Sportivo Italiano) di Imperia e Sanremo per aver fornito la collaborazione tecnica indispensabile per la riuscita del torneo, alla Croce Bianca per aver messo a disposizione i propri militi.

Un sentito ringraziamento alla famiglia Broccoletti che ha fornito un intermezzo video molto coinvolgente sulla pallavolo con intervento video di Julio Velasco e la presentazione del nazionale Simone Parodi, orgoglio della pallavolo della nostra provincia il quale ha fatto pervenire in dono, due maglie della Nazionale Italiana autografate , e donate dalla famiglia Broccoletti alle due finaliste del Torneo.

Inoltre un grosso ringraziamento va agli sponsor tutti, senza il cui contributo la NSC Volley Imperia non riuscirebbe a gestire ed a seguire con la dovuta attenzione le ragazze che si rivolgono alla Società per poter seguire il sogno di essere parte di una grande Squadra, ed in particolare alla prestigiosa “Mediterranea Cosmetic” della famiglia Carli per gli ormai consueti e graditi premi per tutti i partecipanti e al Conad di Via Airenti per la gustosa merenda offerta a tutte le atlete.