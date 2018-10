A Imperia fa tappa il tour della legalità con la proiezione del film “Al massimo ribasso”

Imperia. In occasione del tour della legalità che vede protagonista le Camere di Commercio, le Amministrazioni pubbliche dei territori, l’Università degli Studi di Genova, l’ufficio scolastico regionale e l’Alleanza delle Cooperative Ligure, si segnalano le seguenti iniziative:

Tour della legalità, a Imperia il film “Al massimo ribasso”

Una riflessione sulle gare di appalto nelle amministrazioni pubbliche in una pellicola prodotta da una cooperativa sociale. All’iniziava parteciperanno autorità locali e alcune scolaresche di istituti superiori.

Nell’ambito del progetto “Agire La Legalità”, promosso da Alleanza delle Cooperative, Camera di Commercio Riviera di Liguria, Camera di Commercio Riviera di Genova e Università degli Studi di Genova, prende avvio in ottobre il Tour della legalità che prevede questo calendario:

martedì 16 ottobre proiezione del film “Al massimo ribasso” a Imperia presso l’Auditorium della CCIAA

giovedì 18 ottobre proiezione del film “Al massimo ribasso” a Spezia presso il cinema il Nuovo

venerdì 19 ottobre proiezione del film “Al massimo ribasso” a Savona presso il Cinema Nuovo Filmstudio

lunedì 22 ottobre Lezione sulla Legalità con il Presidente Raffaele Cantone a Genova presso la Sala Magna dell’Università

Il tema affrontato fa riferimento alla campagna nazionale “Massimo Ribasso Minimi Diritti” ed ai meccanismi delle gare di appalto nelle amministrazioni pubbliche. Il tour della legalità prevede la proiezione nelle provincie liguri del film: “Al massimo ribasso” di Riccardo Jacopino, prodotto dalla Cooperativa Arcobaleno di Torino.

A Imperia l’iniziativa è organizzata con la collaborazione del Presidio di legalità, istituito presso la Camera di Commercio e costituito da Alleanza Cooperative, CGIL CISL UIL. Parteciperanno al dibattito l’Assessore ai lavori pubblici del comune di Imperia Arch. Ester D’Agostino, Claudia Regina di Federsolidarietà, Matteo Lupi della coop sociale SPES e Tiziano Tomatis per la CGIL.

Il 22 ottobre si discuterà di Legalità e fenomeni di corruzione, con Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Dott. Raffaele Cantone, in occasione dell’uscita del volume “Raffaele Cantone Enrico Carloni corruzione e anticorruzione dieci lezioni”.

Ci teniamo a segnalarvi anche che per ragioni di pubblica sicurezza la LEZIONE SULLA LEGALITA’ del 22 ottobre non potrà essere a “porte aperte”. Per dare la massima diffusione possibile all’evento sarà comunque effettuata una diretta facebook sulla pagina FB di Responsabilità Sociale Impresa e potrà pertanto essere seguito da chi lo desiderasse.

Giovanni Novello coordinatore di Legacoop Imperia specifica inoltre:

“Il nostro lavoro avrà un seguito nel mese di novembre con Agire La Legalità, in particolare in provincia di Imperia proseguirà l’iniziativa nata presso la CCIAA che ha dato vita a un gruppo di lavoro composto da numerosi rappresentanti di cooperative del territorio e sostenuto dal servizio marketing territoriale della Regione Liguria; questo gruppo stà aprofondendo le modalità per adottare strumenti di collaborazione amministrativa con gli enti locali con l’obbiettivo di valorizzare alcuni beni culturali-turistici presenti in provincia”.

Riccardo Viaggi Presidente di Confcooperative Imperia Savona commenta:

“Proseguirà inoltre il percorso formativo e informativo, che quest’anno si concentrerà sul tema del massimo ribasso minimi diritti e con la campagna di adesione al Brand di Qualità Cooperativa. Visiteremo ogni provincia con alcune novità per affrontare, insieme alle forze politiche, al mondo delle imprese e del lavoro nel suo complesso, le azioni quotidiane volte a preservare la cultura della legalità come principio cardine su cui ruota una società che voglia produrre benessere, crescita e opportunità per tutti, punto di partenza per tutto ciò saranno gli Osservatori presso gli Ispettorati Territoriali del Lavoro.

Il programma della giornata è il seguente:

ore 9.45 saluti istituzionali

ore 10.00 proiezione del film

ore 11.45 interventi e dibattito

Arch. Ester D’Agostino – Assessore Lavori Pubblici – Comune di Imperia

Matteo Lupi – Cooperativa sociale SPES

Claudia Regina – Federsolidarietà Imperia

Tiziano Tomatis , Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Imperia, quale portavoce delle Sigle Sindacali CGIL, CISL E UIL

Modera : Ottavio Traverso, Ufficio Stampa Legacoop Liguria

Trama del film

Nel film Diego, ex poliziotto, ha un segreto, che lo segna come una maledizione, una strana dote che lo rende diverso dagli altri, che lui rifiuta ma che sfrutta per il suo lavoro. Carpisce segreti industriali grazie ai quali aziende mafiose vincono gare di appalto pubbliche. E’ il sottobosco degli intrecci tra corruzione e malavita. Diego lavora con i carnefici, ma vive in mezzo alle vittime. Un giorno si innamora di una donna in lotta per ricostruirsi una vita. Le loro strade si intrecceranno e lui sarà costretto a scegliere.

Per ulteriori informazioni sul progetto segnaliamo il sito di riferimento www.responsabilitasociale.coop.

Per approfondimenti sul film www.massimoribasso.it