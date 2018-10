A Imperia appuntamento con “Dona la spesa” per aiutare persone in difficoltà

Imperia. I volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Imperia saranno presenti sabato 13 ottobre, tutto il giorno, alla COOP di Imperia in via XXV aprile, per raccogliere beni di prima necessità che saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose del nostro territorio attraverso l’organizzazione di volontariato.

“Un ringraziamento a COOP Liguria per l’opportunità che periodicamente ci da per queste raccolte di beni di prima necessità” – dice la Cri.