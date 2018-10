Sanremo. Ad un mese di distanza dalla riapertura procedono a pieno ritmo i corsi di arti marziali della palestra Indomita. Una delle maggiori soddisfazioni, per allievi, genitori e il dirigente David D’Ambrosio viene dal corso per bambini di karate/K1 tenuto da quest’ultimo insieme al maestro Davide Giusta: partecipazione importante e tanto divertimento. Buone notizie anche da tutti i corsi serali, che registrano quasi il tutto esaurito nonostante le abbondanti dimensioni della palestra.

Da domani poi, giovedì 18 ottobre, partono i nuovi corsi di Thai K1 light contact per ragazzi/e dai 12 ai 17 anni compresi. Si terranno tutti i lunedì e giovedì, dalle 18.15 alle 19.30. Per alcuni dei partecipanti inoltre, per quelli che dimostreranno capacità fisico atletiche adeguate, si apriranno le porte dell’agonismo.

di 13 Galleria fotografica Indomita Sanremo 2018









Tra i progetti dell’Indomita per il 2019 c’è quello di fare partecipare dai due ai tre atleti già identificati (per la loro preparazione) ad un corso certificato di Allenatore. A dicembre poi inizierà il calendario delle gare w tre atleti passeranno dalla disciplina light contact a quella full.

Gli sponsor: Riviera 24, La taverna, Napa center, Panificio De Mattei, Hotel Globo, Colorificio Carini e Soul burgher