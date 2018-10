A Diano Marina un convegno sull’autismo

Diano Marina. Ad Lab Associazione di Promozione sociale organizza un incontro di informazione sui temi dell’autismo soffermandosi sui momenti della diagnosi, del percorso terapeutico e del difficile momento di transizione dell’adolescenza.

Il Convegno dal titolo “Disturbi dello spettro autistico – Percorso nell’età evolutiva”, è patrocinato dal Comune di Diano Marina. Si terrà Sabato 27 ottobre con orario 9 – 13 presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina in Piazza Martiri della Libertà 3.

Interverranno la Dott.ssa Luisa Barcella (Neuropsichiatra infantile), la Dott.ssa Monica Rebuffo (Psicologa e Psicoterapeuta) e la Dott.ssa Karen Carboni (Tutor ABA e Coordinatrice dell’associazione Fundaspie Italia)

L’evento è aperto alla cittadinanza per l’importanza della conoscenza “autismo”, ma in particolare è rivolto alla formazione personale degli insegnanti e figure educative. (Verrà rilasciato attestato di partecipazione). Gli eventi di Ad Lab vogliono essere un supporto per chi ha già un rapporto in corso o per chi si approccerà presto alla neuro diversità, dando strumenti operativi alle figure educative nella prima fase del percorso di vita, percorso scolastico e adolescenza dell’alunno affinchè sia accompagnato nel modo giusto con gli strumenti adeguati, per sviluppare il suo potenziale.

Per info e prenotazioni telefonare al 340.0880616 oppure inviare mail a: info@ad-lab.it