A Camporosso e Ventimiglia torna l’appuntamento con “Auto moto classic intemelio”

Camporosso e Ventimiglia. Si rinnova l’appuntamento con quello che gli “Amici delle Auto & Moto d’Epoca” di Camporosso hanno fatto diventare il classico evento di fine stagione per gli appassionati ed i collezionisti di veicoli storici provenienti non solo dalla Liguria ma anche dalla vicina Francia e dal Piemonte.

Dopo i festeggiamenti del 2017 per il decennale dell’associazione, quest’anno si raddoppia; infatti la manifestazione si svolgerà in due giornate, sabato 10 novembre a Camporosso e domenica 11 a Ventimiglia. Per la giornata di sabato il programma prevede tutto il pomeriggio dedicato a una esposizione di auto storiche da competizione, una mostra fotografica a tema e la cerimonia di consegna del “Premio Martino Finotto 2018”, dedicato al mai dimenticato pilota gentleman nato a Camporosso nel 1933 e scomparso nel 2014, quest’anno con importanti novità essendo giunto alla sua quinta edizione.Alla cerimonia è prevista la partecipazione e l’intervento di personalità del motorsport internazionale.

Per la giornata di domenica, a partire dalla prima mattina, consueto appuntamento per tutti gli appassionati a Ventimiglia per il raduno di veicoli storici che quest’anno prevede un inedito giro turistico e dopo pranzo, al termine della manifestazione, la proclamazione della “Best of Show” sia tra le auto che tra le moto partecipanti.

Per motivi logistici sarebbe auspicabile dare conferma della propria presenza per posta elettronica ( amici.ame@libero.it ) o al n° 347-5761925 – Mario Argento

Presentazione premio 2018