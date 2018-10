A Bordighera convegno dal tema “Anziani oggi: tradizione, silver economy e volontariato”

Bordighera. Si terrà a Bordighera al Teatro del Parco del Palazzo sabato 13 ottobre a partire dalle 09 il convegno di Anla Onlus dal tema “Anziani oggi: tradizione, silver economy e volontariato”. Locandina bordighera

Anla Onlus, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, da sempre è attenta alla valorizzazione del ruolo dell’anziano nella società attuale, carico di esperienza e di capacità di consiglio, in particolare grazie al ruolo che ha ricoperto durante la sua vita professionale. Così nel convegno di Bergamo organizzato da Anla nel 2013 dal titolo “Anziani, una risorsa per il Paese”, scrivevamo in collaborazione con il Censis: “Dal 2007 al 2012, mentre il numero dei giovani occupati di 15-34 anni è crollato (da 7 milioni 237mila a 5 milioni 789mila, quasi 1 milione e mezzo di posti di lavoro persi: -20%), i lavoratori con più di 55 anni sono aumentati da 2 milioni 766mila a 3 milioni 445mila (+24,5%).

La competenza e l’esperienza dell’anziano può essere messa al servizio della collettività. Il 68,8% dei titolari di grandi aziende preferisce gli anziani rispetto ai giovani quando si tratta di competenze gestionali e organizzative, del riconoscimento nei valori aziendali (58,8%), delle competenze specialistiche (51,5%), della capacità di leadership (52,1%). I giovani hanno dalla loro invece l’orientamento all’innovazione (84,5%), la capacità di lavorare in gruppo (71,4%) e una maggiore produttività (61,2%)”.

Ora i rapidi mutamenti della società impongono nuove riflessioni in un trend che però appare essere sempre più valido: gli anziani, vero pilastro fondamentale del welfare in Italia, si confermano centrali nel ruolo di sostegno alla famiglia e in particolare alle famiglie dei figli e dei nipoti che spesso sono in difficoltà dal punto di vista economico per mancanza di lavoro. Capaci di spesa, gli anziani diventano oggetto e soggetto della cosiddetta “silver economy” che ruota attorno agli anziani visti come potenziali consumatori e quindi protagonisti di un mercato a loro misura. Depositari di esperienza e di conoscenze che non si apprendono sui banchi di scuola, gli anziani diventano preziosi per le aziende stesse che faticano a trasmettere alle nuove generazioni il sapere da loro accumulato in anni di servizio.

Sentiamo parlare spesso di invecchiamento della popolazione ma l’impostazione è errata: dobbiamo parlare invece in termini di “prolungamento della vita” grazie al sistema di welfare che fin qui ha retto, ai progressi della medicina e a una maggiore consapevolezza della qualità della vita. Non parleremo solo economia anche se gli sviluppi sono ampi perché la presenza di prodotti e/o servizi studiati ad hoc per una determinata fascia d’età può migliorare la qualità della vita dei “più avanti in età” favorendo così una migliore “inclusione sociale”, cioè una presenza più attiva, partecipante e in grado di stabilire relazioni, in ogni circostanza. Questo perché, non dimentichiamolo mai, l’isolamento delle persone è all’origine di un declino inevitabile.

Rifletteremo insieme sul significato oggi della presenza degli anziani nella società, da un punto di vista valoriale nei confronti della società stessa e da un punto di vista più intimo, cioè come l’anziano percepisce se stesso. Saranno i relatori presenti cioè la prof.ssa Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta, il dott. Mauro Fontana, medico, Area Manager di Korian, e il dott. Marco Grillo, responsabile relazioni industriali e welfare aziendale di Fincantieri, ad affrontare l’argomento.

Il senatore Edoardo Patriarca, uno dei padri della nuova normativa sul Terzo Settore e autore di un disegno di legge sull’invecchiamento attivo, concluderà il convegno con una riflessione sulle potenzialità dell’anziano oggi e della vitaassociativa alla luce delle modifiche introdotte dal Codice del Terzo Settore. La partecipazione è libera fino ad esaurimento dei posti in sala. A.N.L.A. – Onlus, Associazione Nazionale Lavoratori Anziani d’Azienda, nasce nel 1949 e conta oggi un totale di circa 100.000 aderenti su tutto il territorio nazionale. Vi aderiscono anche Gruppi aziendali a dimensione nazionale e di realtà industriali grandi e piccole: Telecom Italia, Edison, Michelin Italiana, Finmeccanica, Schneider Electric Magrini, Atm, Electrolux Zanussi, Assicurazioni Generali etc etc. Associazione no profit con decreto n. 22 dell’8/7/2002, Associazione di promozione sociale, A.N.L.A. – Onlus è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al nr. 988/2014 e all’anagrafe delle ONLUS dal 30 marzo 2016.

L’Associazione è presente con propri delegati nelle Commissioni regionali e in quella nazionale presso il Ministero del Lavoro per il conferimento ai lavoratori più meritevoli della onorificenza della Stella al Merito del Lavoro. L’Associazione ha come obiettivo primario la tutela della dignità e degli interessi dei lavoratori anziani, una accresciuta valorizzazione del loro ruolo nell’ambito aziendale e della società civile unitamente alla diffusione dei valori spirituali e sociali del lavoro quali la fedeltà, l’esperienza e la professionalità, e opera per rafforzare i rapporti intergenerazionali e fornire servizi di supporto ai propri tesserati favorendone la socializzazione e l’aggregazione.

I campi d’azione di A.N.L.A. riguardano ricerche, studi, convegni, proposte di legge, petizioni popolari, convenzioni di carattere sanitario, assicurativo, finanziario, commerciale e turistico a favore dei Soci, azioni di volontariato a favore di anziani soli o disabili e un’ampia gamma di attività di socializzazione e del tempo libero, consulenza fiscale, pensionistica, condominiale. Con la rivista Esperienza, organo ufficiale di stampa dell’Associazione, A.N.L.A. si pone come punto propulsivo e di raccordo per la raccolta, proposta e rappresentanza delle istanze dei Seniores presso le istituzioni pubbliche regionali e centrali.

