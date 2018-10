68ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, gli eventi ad Arma di Taggia

Imperia. Il tema della sicurezza sul lavoro e i giovani saranno al centro delle manifestazioni organizzate dall’ANMIL in tutta Italia, domenica 14 ottobre, per la 68ª Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, istituzionalizzata nella seconda domenica di ottobre con D.P.C.M. nel 1998 su richiesta dell’Associazione, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

La celebrazione principale quest’anno si terrà a Roma, con il Patrocinio di Roma Capitale, e vedrà la partecipazione delle massime istituzioni per fare il punto su quanto è necessario fare per diminuire il fenomeno infortunistico che vede colpiti in particolar modo i giovani. La sezione ANMIL di Imperia ha previsto l’organizzazione delle manifestazioni locali ad Arma di Taggia.

Il programma: alle 10 si terrà una S. Messa nella Chiesa Parrocchiale di S. Antonio; alle 11 Cerimonia Civile presso la Sala conferenze di Villa Boselli. Alla cerimonia saranno presenti le più alte cariche istituzionali locali, fra cui il vice prefetto, il vicario dott. Gatto e la responsabile Inail di Imperia Emilia Scavone.

“Per questa 68ª Giornata vogliamo rimarcare che la salute e la sicurezza sul lavoro sono una priorità per il futuro del nostro Paese e per le nuove generazioni – dichiara la presidente Territoriale Franca Vinazza- in un momento storico in cui l’incertezza e la preoccupazione per il futuro sono diventate una costante, dopo anni di crisi che hanno avuto riflessi negativi sia a livello sociale che economico e, di conseguenza, anche sull’andamento del fenomeno infortunistico”.

“Leggendo i dati INAIL si evince che a partire dal 2015, con la ripresa dell’occupazione, le denunce di infortunio sono cresciute dalle 637.000 unità circa alle 641.000 del 2017, con un incremento dello 0,6% - aggiunge Vinazza- e per il 2018, sembra profilarsi un andamento infortunistico in linea con questa tendenza. Tuttavia questa modesta crescita appare certamente rilevante e significativa se guardiamo l’età dei lavoratori che, nello stesso triennio 2015-2017, sotto i 35 anni risultano la categoria più a rischio, con un incremento di infortuni del 2,2% (da circa 167.000 a 191.000), più che triplo rispetto a quello medio. Analogamente si mantengono su quote ancora molto elevate gli infortuni mortali di cui rimangono vittima i giovani”.

“Di fronte a questi numeri oggettivamente gravi, bisogna puntare sulla diffusione della cultura della sicurezza e sulla formazione professionale – sottolinea la presidente Vinazza– dove ciascuno può fare la propria parte e, certamente, un ruolo fondamentale lo riveste il mondo dei media che auspichiamo approfittino di questa occasione per dare il loro prezioso contributo, contributo che potrà essere premiato grazie al Premio giornalistico Pietro DiDonato patrocinato dall’ANMIL, di cui è stata recentemente presentata in Senato la VII edizione”.

“La Giornata di quest’anno arriva a circa un mese dal 75° anniversario della fondazione dell’ANMIL – conclude il presidente dell’ANMIL – un traguardo che ci ha visto incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il Papa Francesco I nel corso di un’udienza privata in Vaticano cui hanno partecipato 300 rappresentanti dell’Associazione venuti da tutto il territorio nazionale. Due momenti fortemente emozionanti che hanno dimostrato l’alto riconoscimento dell’opera che portiamo avanti per rappresentare e tutelare gli invalidi del lavoro, le vittime di malattie professionali e le loro famiglie”.

Per informazioni sulla manifestazione nazionale e su quelle locali www.anmil.it – Numero verde ANMIL gratuito 800.180943.