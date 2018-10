Taggia. Questa mattina a sei anni dalla scomparsa è stato ricordato, nell’omonimo piazzale, il Caporale Maggiore Tiziano Chierotti.

Il giovane militare è morto nel 2012 mentre si trovava in missione in Afghanistan. Tiziano, rimasto ferito all’addome durante un conflitto a fuoco nel distretto di Bakwa, era stato trasferito dall’ospedale da campo di Farah alla struttura sanitaria di livello superiore di Camp Bastion per le cure del caso, dove si è spento per il repentino aggravarsi delle condizioni cliniche.

A distanza di 6 anni dalla scomparsa del giovane alpino il ricordo di Tiziano Chierotti è ancora vivo nel cuore di tutti.