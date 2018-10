Addio a Guido Oreggia campione di pallapugno

Imperia. Il mondo della pallapugno piange Guido Oreggia, detto “Roccia” scomparso all’età di 84 anni. Soprannominato “Roccia” per il suo carattere focoso anche in campo nel senso che non mollava mai, ha disputato gare di vecchie glorie fino a metà del decennio scorso mettendoci sempre la grinta dei momenti migliori.

I funerali si sono svolti mercoledì a Tavole, in alta Val prino.