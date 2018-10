Sanremo, il 14 ottobre torna il tradizionale mercato antiquario

Sanremo. Domenica 14 ottobre sarà una giornata ricca di intrattenimenti per chi si recherà a Sanremo: oltre alla Fiera di ottobre in piazza Eroi Sanremesi, per tutto il giorno sarà allestito anche il tradizionale Mercato Antiquario che ricorre la seconda domenica di ogni mese.

Le bancarelle del brocante, con una selezionata raccolta di oggetti di antiquariato, collezionismo e curiosità troveranno posto in piazza Colombo e in piazza Borea, accompagnando i visitatori in un colorato percorso attraverso il centro città.