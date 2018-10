Imperia, saldo natività negativo ma aumentano i residenti

Imperia. Lo statistico ed economista Miro Siccardi in un post su Facebook mette in evidenza i dati demografici relativi al Comune di Imperia.

“Il “bilancio naturale”- scrive – è in calo: a fronte di 24 nati al mese si registrano 44 decessi mensili. Ogni mese, quindi , si assite un decremento di 20 unità. Ma il numero dei residenti invece è in lieve crescita, mediamente 14 residenti al mese in più, come da grafico, per via non solo della immigrazione ma anche di cittadini italiani che si trasferiscono nel nostro comune da altri comuni del Paese. Ad aprile 2018 (ultimo dato disponibile) i residenti erano 42.402“.