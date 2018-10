musica e passione

800 ragazzi e un unico sogno: il palco dell’Ariston. Al via le selezioni di Area Sanremo 2018 foto

Il loro percorso per arrivare fino a qui è stato lungo e ora, dopo aver superato le prime selezioni, sono impazienti di giocarsi in tutto per tutto davanti ai giudici con il proprio brano inedito











Sanremo. Una passione sconfinata per la musica e un sogno in comune: calcare il celebre palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo. Sono questi gli elementi che contraddistinguono i giovani talenti di Area Sanremo che apre quest’oggi i battenti al Palafiori e terminerà il 28 ottobre con la seconda sessione. Il loro percorso per arrivare fino a qui è stato lungo e ora, dopo aver superato le prime selezioni di Area Sanremo Tour, sono impazienti di giocarsi in tutto per tutto davanti ai giudici con il proprio brano inedito, nella speranza di aggiudicarsi uno dei due posti disponibili all’interno del Festival della canzone italiana. I partecipanti arrivano da ogni angolo d’Italia, c’è chi arriva da Biella, da Roma, Napoli e anche dalla lontana Puglia perché comunque vada “E’ un’occasione“, afferma una ragazza. L’emozione è palpabile, questo infatti potrebbe essere un momento di svolta nelle loro giovani vite e nelle loro carriere: “E’ una bella emozione essere qui“, afferma un ragazzo di Aprilia, in provincia di Latina. Nel corso di questa settimana i ragazzi assisteranno alle lezioni di alcuni tra i più grandi professionisti del settore, che insegneranno loro come comportarsi sul palcoscenico e come dare vita a un brano cantautorale. La fase finale si terrà dall’8 al 10 novembre nella magica cornice del Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo, momento in cui i candidati eseguiranno il brano inedito, possibile chiave di accesso per la kermesse sanremese.