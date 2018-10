“4 Ristoranti” fa tappa nella Riviera dei Fiori: mistero sui locali scelti dallo chef Borghese

Provincia. Il viaggio di Alessandro Borghese alla ricerca dei migliori ristoranti italiani fa tappa nella Riviera dei Fiori.

A partire dalla scorsa primavera la produzione di “4 Ristoranti”, il programma condotto da chef Borghese su Sky Uno, ha contattato i titolari di alcuni locali per formare il cast di una puntata dedicata alla cucina del territorio.

Da Imperia a Ventimiglia, tanti i ristoratori che hanno ricevuto la “chiamata” della società produttrice Magnolia che ha proposto loro di partecipare al programma sottoponendosi a una serie di casting via Skype, rispondendo a delle domande e presentando un menù.

Come ci hanno spiegato alcuni ristoratori contattati, «non amando la luce dei riflettori» o perché «troppo presi» con la stagione estiva, molti hanno «rifiutato in partenza». Altri hanno accettato di sottoporsi alle pre-selezioni, ma «non sono più andato avanti, non mi interessava». Altri ancora, però, hanno detto «sì» e quattro di questi nei prossimi mesi porteranno i sapori del nostro mare e della nostra terra in vetrina.

Raggiunta telefonicamente dalla nostra redazione, la produzione non si sbottona sui nomi. Ci ha confermato, tuttavia, che «oggi abbiamo fatto alcune riprese dei due porti di Sanremo. Domani inizieremo a girare all’interno dei locali scelti».

Se è ancora mistero sui protagonisti della puntata, certo è invece il meccanismo del programma: i quattro gestori si sfideranno per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Ognuno inviterà a cena gli altri 3 che insieme a Borghese commenteranno e voteranno con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. Il vincitore riceverà in palio un contributo economico da investire nella propria attività e il titolo di “miglior ristorante”.