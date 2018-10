14° Trofeo M° Agostino Macaluso: buoni piazzamenti per gli atleti dell’OK Club Imperia

Imperia. Gara impegnativa quella disputata dagli atleti dell’OK Club appartenenti alle categorie under 18 e under 21 lo scorso sabato 13 ottobre a Follonica nella splendida cornice del PalaGolfo. Cinque gli atleti in gara nelle categorie cadetti e junior senior cinture marroni e nere.

Primo posto e medaglia d’oro per Tiziano Boggione che al limite dei 81 kg cadetti si impone di autorità vincendo tre incontri per ippon. Di seguito scende sul tatami Marta Brignola che nella categoria 57 kg cadetti approda in finale dopo due incontri vinti per ippon, qui commette una leggerezza che non gli permette di salire sul gradino più alto, secondo posto e medaglia d’argento per Marta. Davide Berghi nella nuova categoria dei 55 kg cadetti vince i primi tre incontri prima del limite, perde la finale al golden score seconda piazza e medaglia d’argento anche per lui ma buone sensazioni per le prossime gare.

L’ultima medaglia arriva da Marco Viani nella categoria al juniores al limite dei 66 kg, che cede solo in finale al golden score e arriva a solo due punti dalla cintura nera che conquisterà alla prossima gara, anche per Marco seconda posizione e medaglia d’argento. Lorenzo De Angeli non trova la giusta linea e anche grazie ad alcune valutazioni arbitrali quanto meno discutibili si ferma in quinta piazza.

I ragazzi accompagnati dall’Allenatore Francesco Mij sotto la supervisione del Maestro Berghi hanno mostrato un forte spirito di gruppo sostenendosi e incoraggiandosi a vicenda, questo è quello che ci interessa maggiormente commenta il Presidente Viani, ricordando che tra due settimane ci saranno altri appuntamenti importanti, i cadetti disputeranno a Catania la penultima tappa del Gran Prix Italia, mentre gli juniores saranno a Bologna per la seconda tappa del Trofeo delle 4 regioni.