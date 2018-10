Sanremo. È culminata con una cerimonia di commemorazione dei medagliati la prima giornata dei “100 dalla Vittoria”.

A cento anni dal quel 4 novembre in cui il comandante Armando Vittorio Diaz sanciva la vittoria dell’esercito italiano su quello austriaco, ponendo così fine al primo conflitto mondiale, Sanremo ha voluto rendere onore al sacrificio di tutti i civili e militari che persero la vita in nome della Patria. Un ciclo di appuntamenti promossi da un comitato composto da membri di associazioni d’arma e culturali, che iniziati oggi si concluderà soltanto alla fine di novembre.

Nell’occasione, ieri sera sono stati ricordati i circa 130 militari provenienti dal territorio di Ponente, Levante e Sanremo centro che al termine della Grande Guerra ricevettero la medaglia al valore. Particolare enfasi è stata data alle due medaglie d’oro dell’Imperiese, Giovanni Aprosio e Angelo Siffredi.

Un toccante momento di storia locale che ha visto anche la lettura di alcune missive originali inviate dal fronte e il concerto delle fanfare dei bersaglieri “Tramonti – Crosta” (di Lonate Pozzolo) e “L. Manara” (di Milano), dei bersaglieri ciclisti “Generale di C. d’A. Diego Vicini” (di Roccafranca) e degli alpini “Colle di Nava”.

All’evento hanno preso parte i membri del comitato dei “100 dalla vittoria”, tra gli altri, Domenico Prevosto, presidente della sezione locale dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia; Alessandro Recine, comandante della base logistica dell’Esercito a San Martino; Claudio Sparago, Marco Mauro, Lorenzo Vigo. Presente anche il vice comandante Truppe Alpine e comandante Divisione alpina Tridentina Marcello Bellacicco che ha speso parole di elogio nei confronti di Sanremo, “la sola città che ha organizzato una simile iniziativa per ricordare i cento anni dalla vittoria della Prima Guerra Mondiale“.

Particolarmente orgoglioso del discorso il sindaco Alberto Biancheri, in platea dove figuravano anche l’assessore al Turismo Marco Sarlo, il direttore generale del Casinò Giancarlo Prestinoni, i rappresentanti delle forze dell’ordine locali, il presidente del tribunale di Imperia Eduardo Bracco e poi il vicesindaco di Imperia Ivano Fossati e il sindaco di Taggia Mario Conio.

Le celebrazioni proseguiranno oggi, domenica 7 ottobre, con il rito solenne dell’alzabandiera con deposizione di corona d’alloro presso il soggiorno militare (ore 9) e la sfilata delle quattro fanfare insieme alle locali associazioni combattentistiche, d’arma e di volontariato per le vie della città. Il corteo inizierà alle 9.30 dalla Statua della Primavera in corso Imperatrice e si chiuderà in piazza Colombo dove sarà intonato l’Inno nazionale. Dalle 11 alle 12 sarà così dato spazio all’esibizione delle principali bande cittadine nelle piazze principali*. Lunedì 8, invece, sempre al Teatro della Casa da gioco dove il professor Michele D’Andrea presenterà il libro “Palle girate e altre storie”. Previsti due incontri: il primo rivolto alle scuole (ore 9.30) e il secondo aperto a tutta la cittadinanza (ore 18).

Gli appuntamenti riprenderanno così nel mese di novembre. Quindi sabato 3, con, alle 15, l’inaugurazione ufficiale del Bronzo della Vittoria, e alle 16 la Messa da requiem cantata e celebrata nella chiesa di Santo Stefano in piazza Cassini dal cappellano militare in suffragio delle anime dei soldati della Grande Guerra e di tutte le guerre. Dal giorno 4 al 18, invece, le manifestazioni troveranno luogo negli spazi del Forte di Santa Tecla con un’esposizione permanente e diverse conferenze tematiche

Il programma di eventi è patrocinato da Provincia di Imperia, Regione Liguria, Casinò Spa e dai club service Rotary e Lions.

*In caso di maltempo non si svolgerà il corteo e fanfare e bande si esibiranno negli stessi orari al Casinò.