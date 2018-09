Zucchero, Elisa, Lo Stato Sociale: tutte le voci del Premio Tenco 2018

Sanremo. E’ stato annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Milano, il ricco cast della 42° edizione della rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco 2018 in programma il 18, 19 e 20 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.

Sul palco si alterneranno generi e stili musicali differenti, ma sempre sotto il segno autentico della canzone d’autore: dai Premi Tenco, Zucchero e Adamo, a Elisa, dalle Targhe Tenco Motta e Mirkoeilcane, passando per l’incontro musicale tra Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis, e poi Lo Stato sociale, Willie Peyote e tantissimi altri per una tre giorni che conta oltre 24 artisti in cartellone e altri attesi negli incontri pomeridiani.

Inoltre, una sostanziale novità per l’edizione 2018: per la prima volta lo storico presentatore Antonio Silva sarà affiancato da un “collega” d’eccezione: l’eclettico cantautore Marco Castoldi, alias Morgan.

In linea con la decisione del Club Tenco di dedicare al tema Migrans – Uomini, idee, musiche tutte le iniziative del 2018, anche le scelte artistiche della rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco 2018 vanno in questa direzione. È stato prediletto, quindi, un cast che ha un legame forte con le “migrazioni”, nel senso più ampio del termine.

«Il titolo Migrans – ha spiegato in una nota il Responsabile artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi- fa riferimento non soltanto all’ineludibile tema dei flussi migratori, di cui si parlerà soprattutto nei pomeriggi e di cui l’opera di Michelangelo Pistoletto La Venere degli stracci, scenografia in teatro,fungerà da costante richiamo visivo, ma a tutto ciò che riguarda l’attraversamento di confini: temporali, geografici, linguistici, culturali, musicali. Quindi, uomini, idee, musiche».

Ecco il programma in dettaglio

Giovedì 18 ottobre. Ad aprire la prestigiosa Rassegna della canzone d’autore con la storica sigla ad omaggiare Luigi Tenco, nell’80° anno dalla sua nascita, sarà Elisa. Quindi, a calcare il palco dell’Ariston sarà il Premio Tenco 2018 Zucchero che si esibirà con l’Orchestra giovanile di Sanremo, e poi la coppia Neri Marcorè & Edoardo De Angelis, il duo Papìa & Capurso nel “simposio” tra la chitarra flamenca 7 corde e all’inedita doppia chitarra elettrica 7 corde.Tra le “migrazioni” di trasversali aree musicali si potrà assistere all’esibizione de Lo Stato Sociale per chiudere poi con l’artista e cantautrice siculo-belga Sighanda. Intervengonodavid Riondino & Enrico Rustici.

Venerdì 19 ottobre sarà la volta di Simone Cristicchi, la giovane cantautrice Giua e poi Alessio Lega che canterà anche un brano con Frolova. Arriverà poila cantante e attrice teatrale Tosca, la musica di confine di Davide Van De Sfroos e una delle figure più interessanti e innovative attuali dell’hip pop made in Italy, Willie Peyote. Nella stessa serata, il gastronomo, sociologo, scrittore e fondatore dell’associazione Slow Food, Carlo Petrini ritirerà il Premio Tenco operatore culturale. Intervengono David Riondino & Enrico Rustici.

Sabato 20 ottobre. Sul palco salirà l’altro Premio Tenco 2018, Adamo, quindi Pippo Pollina e tutti i vincitori delle Targhe Tenco 2018: Motta (Disco in assoluto),Giuseppe Anastasi (Opera prima), Mirkoeilcane (Canzone singola), Fabio Cinti (Interprete di canzoni), Francesca Incudine (Album in dialetto) e un rappresentante di Voci per la libertà / Una canzone per amnesty (Album a progetto).Intervengono David Riondino & Enrico Rustici.

Le Targhe Tenco sono votate dalla più ampia giuria in Italia composta da giornalisti, esperti e critici musicali.

A firmare la regia del Premio Tenco 2018 sono Arturo Minozzi( già regista per Rai e Sky) e Giuseppe Marco Albano. Direttore della fotografia, Marco Lucarelli.

Masterclass / A scuola con gaber. dopo il successo del convegno dello scorso anno, Cantautori a scuola, si è pensato a un seguito costruttivo. È prevista infatti, per mercoledì 17 ottobre, una Masterclass dal titolo A scuola con gaber. Una mattinata assieme agli studenti delle scuole superiori di Sanremo, in cui approfondire il significato, il periodo storico, culturale e politico in cui Gaber ha vissuto e scritto le più straordinarie canzoni. Alla Masterclass prenderanno parte anche artisti da sempre affascinati, studiosi o collaboratori del “Signor G”: Morgan, Neri Marcorè e Gian Piero Alloisio.

Scenografia. Tanti sono gli esempi in cui l’arte e la musica si sono affiancati. Quest’anno sul palco del Premio Tenco ci sarà la Venere degli stracci, celebre opera-manifesto dell’arte povera firmata negli anni Sessanta da Michelangelo Pistoletto, a fare da scenografia alle serate.

Eventi collaterali. Non mancheranno gli eventi collaterali che accompagneranno la tre giorni, dalla mattina al tardo pomeriggio, nelle diverse location di Sanremo: presentazioni, incontri musicali e di parole – inediti e appositamente realizzati dal Club Tenco – che andranno in scena tra la Ex Chiesa di Santa Brigidaalla Pigna, cuore della città vecchia, e la sede del Club Tenco, ex stazione ferroviaria. Molti gli ospiti tra cui i cantautori Bobo Rondellie Peppe Voltarelli (nella giornata di anteprima del 17 ottobre) e il musicista Alessandro D’Alessandro.

La collana del Club Tenco. Nasce nel 2018 la collana I libri del Club Tenco ed è proprio quella del Premio Tencol’occasione per la presentazione. Si parte con 3 libri: Giorgio Gaberdi Luciano Ceri, Bulat Okudžavadi Giulia De Florio eVent’anni di Sessantotto – Gli avvenimenti e le canzoni che hanno raccontato un’epocadi Sergio Secondiano Sacchi, Sergio Staino e Steven Forti.

La Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco 2018 è organizzata dal Club Tenco con il contributo del Comune di Sanremo, Siae – Società italiana degli autori ed editori -, Casinò di Sanremo, Regione Liguria, Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, Coop Liguria e Royal Hotel, in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 18 al 20 ottobre.

Sono aperte le prevendite. Con l’abolizione del diritto di prevendita i biglietti hanno lo stesso prezzo sia in prevendita che al botteghino