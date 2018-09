Vallecrosia, i Salesiani Rugby ricominciano l’attività con un torneo

Vallecrosia. Sabato 1 settembre, alle 17, presso l‘oratorio Don Bosco i Salesiani Rugby ricominciano la stagione proponendo un torneo “open season”.

Tre squadre (Vallecrosia, Val Nervia e Bordighera) si affronteranno sul campo dei Salesiani in occasione del torneo Rugby Touch. E’ rivolto a tutti: giocatori, genitori e amici che verranno divisi in tre categorie 10-12 anni, 13-15 anni e 16-99 anni. “Si ricomincia!!!! Vi aspettiamo numerosi all’evento di inizio stagione!” - scrivono su Facebook i Salesiani Rugby.

Al termine del torneo verrà organizzata una cena-terzo tempo, che sarà gratuita per coloro che si iscriveranno alla prossima stagione sportiva 2018-2019 con pagamento quota annua. Per gli altri la cena costerà 10 euro. Per maggiori informazioni o per prenotarsi per la cena contattare 347 2348973.