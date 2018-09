Ventimiglia, vol à la portière in via Cavour: rubato Rolex da 40mila euro

Ventimiglia. Un cittadino monegasco di 70 anni ha denunciato alla polizia di esser stato scippato ieri pomeriggio del proprio orologio Rolex, in oro giallo con diamanti, in via Cavour, nei pressi di Largo Torino. Stando a quanto dichiarato agli agenti del commissariato di Ventimiglia, l’uomo si trovava a bordo della propria auto insieme alla moglie: dopo aver pranzato a Bordighera, la coppia stava rientrando in Francia. Ad un certo punto, in via Cavour, un uomo in sella ad una moto ha colpito lo specchietto laterale della vettura, chiudendolo. L’anziano ha così abbassato il finestrino per riaprire lo specchietto, ma a quel punto un secondo uomo, pare complice di quello in moto, gli ha strappato il prezioso orologio dal polso. Il valore del Rolex si aggira intorno ai 40mila euro. Sempre stando a quanto dichiarato dal monegasco, i due uomini sono poi fuggiti in moto.

Sul caso indaga la polizia, che si servirà dei filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’accaduto e risalire agli autori dello scippo.