Ventimiglia. Un fenicottero è stato avvistato nei giorni scorsi alla foce del fiume Roja. L’oasi naturalistica, habitat naturale di germani, cigni e altre specie di uccelli, offre da sempre spettacolo per gli appassionati di natura e fotografia. Non è usuale, però, l’avvistamento di fenicotteri. Per questo molti passanti, incuriositi, lo hanno immortalato scattando fotografie.

Foto di Aurora Stefanelli.