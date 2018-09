Ventimiglia, tentano di rubare alcolici in un supermercato: polizia ferma giovane straniero

Ventimiglia. Intorno alle 20 di ieri, nel quartiere di Roverino, tre persone, presumibilmente migranti in transito nella città, hanno tentato di rubare alcune bottiglie di alcolici nel supermercato LIDL. Quell’area è monitorata con speciale attenzione da ininterrotti servizi di controllo e vigilanza disposti dal Questore di Imperia.

L’addetto alla sicurezza del negozio, insospettito dal comportamento dei tre uomini, usciti senza fare acquisti, ha scoperto il furto di sei bottiglie di birra e ha chiesto l’intervento della Polizia. In un istante i due complici si sono dileguati ma l’arrivo immediato della Volante ha impedito la fuga del giovane straniero trovato in possesso della refurtiva che è stata restituita al gestore dell’esercizio commerciale.

In Commissariato gli Agenti hanno verificato che l’uomo, di nazionalità algerina, è attualmente ospite del Centro di Assistenza campo Roya ed era già stato sottoposto ad espulsione. Il provvedimento a suo carico prevede alcuni giorni di tempo per abbandonare l’Italia e ottemperare all’ordine del Questore. I poliziotti sono pronti a verificare il rispetto dei termini di Legge alla scadenza prevista. Intanto il ventenne è stato deferito in stato di libertà al Tribunale di

Imperia per tentato furto aggravato in concorso.