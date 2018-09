Ventimiglia. Una quarantenne francese, residente in Costa Azzurra, ha dovuto pagare 1800 euro di multa per rientrare in possesso della propria vettura, una Lancia Ypsilon, che per (almeno) 58 volte aveva parcheggiato nelle strisce blu a Ventimiglia senza pagare il ticket di sosta.

Questa mattina, tornando alla sua macchina parcheggiata in via Cavour, la 40enne l’ha trovata “bloccata” dalle ganasce posizionate dalla polizia locale, che le ha contestato i 58 verbali mai pagati: per vedere rimosse le ganasce, la donna ha così dovuto pagare una super-multe da 1800 euro.

A segnalare l’episodio è stato anche il sindaco Enrico Ioculano, che sulla sua pagina Facebook ha postato una foto dell’auto descrivendo l’accaduto per sottolineare l’impegno degli agenti.